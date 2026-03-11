В челябинском поселке Первый Плановый началась подготовка к весеннему паводку

В Челябинске стартовали подготовительные работы к весеннему паводку в поселке Первый Плановый, сообщил в своем telegram-канале глава города Алексей Лошкин. Населенный пункт находится в зоне постоянного подтопления в результате половодья или затяжных дождей.

Работы ведутся на территории Эстонских болот, представляющих собой водоемы в районе улицы Эстонской. Эта зона является одной из самых проблемных из-за высокого уровня грунтовых вод. Ежегодно частные дома в поселке Первый Плановый топит из-за половодья или обильных ливней.

В прошлом году водоемы почистили от иловых отложений и растительности, а также промыли улавливающие мусор решетки. За счет этого удалось снизить уровень воды и наладить течение.

Сейчас в поселке специалисты прогревают дождеприемные решетки и трубы под проезжей частью для растопки льда и снега. К работе подготовили перекачивающую станцию по улице Толстого и три стационарных насоса, способных в общем перекачивать по 300 кубометров воды в час.

В 2024 году в результате весеннего паводка в поселке Первый Плановый затопило порядка 260 частных домов. Местные жители записали обращение к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и заявили, что проблема с подтоплениями существует уже не первый год. Глава ведомства отреагировал на их жалобу и поручил провести проверку.

Ольга Воробьева