Поставщик оборудования на Курскую АЭС подал иск к структуре «Росатома»

Чувашское ООО СК «Реам-строй» обратилось в Арбитражный суд Курской области с иском к курчатовскому филиалу АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом»). Заявитель потребовал взыскать в его пользу 85,1 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел.

Иск пока не принят к производству, поэтому суть требований не раскрывается. Они могут быть связаны с соглашением на поставку, монтаж и запуск водогрейных котлов на Курской АЭС в Курчатове. Согласно сайту ООО СК «Реам-строй», компания выполнила эти работы по заказу АО «Концерн Росэнергоатом».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО СК «Реам-строй» было зарегистрировано в городе Ядрин в Чувашии в июне 2014 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 11,1 тыс. руб. 90% компании принадлежит гендиректору Руслану (Александровичу) Матвееву, 10% — Максиму Борисову. Господин Матвеев также руководит чувашским ООО ТД «Ядрин», которым владеет Александр Матвеев. Эта компания занимается ресторанным бизнесом. Также Руслан Матвеев является главой крестьянско-фермерского хозяйства в Ядрине. СК «Реам-строй» завершила 2024 год с выручкой 306,5 млн руб. и чистой прибылью 12,3 млн руб.

В начале февраля курский филиал нижегородского ООО «Трест Россэм» (входит в инжиниринговый дивизион «Росатома»; строитель Курской АЭС-2) обратился в региональный арбитраж с иском к ликвидируемому АО «Корпорация развития Курской области». Он потребовал взыскать в его пользу 141 млн руб. Иск приняли к производству, разбирательство в закрытом режиме начнется 24 марта.

Алина Морозова