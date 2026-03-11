В КЧР в 2026 году возбудили 176 уголовных дел экономической направленности

Следственное управление Следственного комитета России по Карачаево-Черкесской Республике подвело итоги расследования экономических преступлений за 2025 год, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Руководство ведомства лично контролирует эту работу, считая ее приоритетной. Следователи возбудили 176 уголовных дел — на 16 меньше, чем 192 годом ранее. Из них 94 направили в суд с обвинительным заключением, что на 8 больше, чем 86 в 2024-м, а 6 прекратили — против 9 годом ранее.

Следователи сосредоточились на ключевых составах преступлений. Чаще всего фигурировали мошенничество по ст. 159 УК РФ, незаконная организация азартных игр по ст. 171.2, неправомерный оборот платежных средств по ст. 187 и сокрытие активов от налогов по ст. 199.2. Эти статьи охватили большинство дел, что отражает типичные схемы в регионе: от обмана потребителей до теневых финансовых операций и уклонения от сборов.

Особое внимание следователи уделили возмещению ущерба. Они вернули потерпевшим около 23 млн руб. напрямую и наложили арест на имущество обвиняемых и преступные активы на 362 млн руб. Эти меры обеспечили реальный эффект: деньги вернулись государству и гражданам. И.о. руководителя СУ СКР по КЧР Владимир Хорольский ранее отмечал, что за год на стадии следствия вернули свыше 264 млн руб. — на 75,6% больше, чем в 2024-м.

Данные подтверждает статистика МВД КЧР. Правоохранители зарегистрировали 422 экономических и коррупционных преступления — почти столько же, сколько год назад. Они полностью возместили ущерб на 386,1 млн руб., завершили расследование 368 дел — на 30% больше, чем в 2024-м, а раскрываемость поднялась до 92%, на 7 пунктов выше. Выявили 159 преступлений крупного и особо крупного размера — на 4% больше прошлогодних. На потребительском рынке случаи выросли в 4,3 раза до 64, групповые преступления — на 83% до 42, хищения имущества — на 14% до 135.

Станислав Маслаков