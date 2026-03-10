В авариях с СИМами за 2025 год один воронежец погиб и 57 пострадали

По итогам 2025 года Воронежская область заняла 16-е место среди российских регионов по числу ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе с прокатными и личными электросамокатами. Как сообщили в ГИБДД России, в регионе зафиксировано 52 таких аварии, в которых погиб один человек и 57 пострадали.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Лидером по количеству аварий стала Москва — в городе зарегистрировали 629 ДТП с СИМами. При этом столица показала лучшую динамику снижения аварийности (сокращение вдвое за год). В первую пятерку также вошли Краснодарский край (снижение на 2%, до 198), Санкт-Петербург (-4,5%, до 193) и Нижегородская область (-17,5%, до 181).

В целом по России в 2025 году произошло 3,2 тыс. дорожных происшествий с участием СИМ — на 26% больше, чем годом ранее. В них погибли 68 человек и 3,4 тыс. получили ранения. С начала 2026 года в стране зарегистрировано уже 16 таких ДТП.

