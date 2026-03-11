На трассе в Курганской области 11 марта ограничат движение из-за непогоды

В Курганской области на участке трассы Р-254 «Иртыш» закроют движение для автобусов, маршруток и грузовиков. Ограничения начнут действовать вечером 11 марта из-за неблагоприятной погоды., сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Движение для указанных категорий транспорта закроют на участке 350-465 км трассы с 19 до 21. Время снятия ограничений может измениться в зависимости от погоды. Водителям рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездки.

По данным «Яндекс. Погоды», в Курганской области 11 марта наблюдается сильный ветер, гололедица и налипание снега. Неблагоприятная погода сохранится до 12 марта.

Ольга Воробьева