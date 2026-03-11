Роспотребнадзор объявил ставропольскую воду пригодной для питья

Специалисты краевого управления Роспотребнадзора исследовали качество питьевой воды в Ставропольском крае за январь и февраль 2026 года и подтвердили ее безопасность для жителей, сообщает пресс-служба ведомства.

Эксперты проанализировали 1500 проб по микробиологии и почти 1000 — по санитарно-химическим показателям, выявив минимальные отклонения: 1,7% проб не прошли микробиологические тесты, а 0,7% — химические. Эти цифры ниже прошлогодних: в 2025 году доля химических нарушений достигала 2,27%, что указывает на улучшение ситуации.

Роспотребнадзор собирает данные от ресурсоснабжающих организаций и Центра гигиены и эпидемиологии, которые затем попадают на общероссийскую интерактивную карту качества питьевой воды.

Улучшение качества воды связывают с модернизацией систем водоснабжения и ужесточением надзора. В 2025 году в крае проверили свыше 14 тысяч микробиологических проб и 8500 химических, доля нарушений по микробиологии составила всего 1,17% — ниже среднероссийских значений. Федеральные тенденции подтверждают тренд: по России с 2019 по 2023 год химические несоответствия снизились с 12,4% до 12,1%, микробиологические — с 2,7% до 2,3%. На Ставрополье активно внедряют фильтры и дезинфекцию, что минимизирует загрязнения от поверхностных источников.

Жители края пьют воду из крана без опасений: низкие проценты нарушений говорят о надежности централизованных систем. Ведомство продолжит ежемесячный контроль, чтобы держать показатели на минимуме. Это особенно важно для региона с развитым сельским хозяйством, где вода критически влияет на здоровье населения и агропромышленность.

Станислав Маслаков