Первым замминистра туризма Ярославской области стала специалист из Самары

Первым заместителем министра туризма Ярославской области назначена Анна Павкина, ранее работавшая в Самарской области. Информация о должности госпожи Павкиной размещена на сайте правительства Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Павкина

Фото: Страница ТИЦ Самарской области ВКонтакте Анна Павкина

Фото: Страница ТИЦ Самарской области ВКонтакте

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022–2025 годах специалист возглавляла «Туристский информационный центр» Самарской области (ГБУ). Кроме того, в 2025 году она в течение месяца руководила АНО «Центр развития туризма и гостеприимства Самарской области». Туристским информационным центром Анна Павкина перестала руководить в декабре 2025 года.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что губернатор Михаил Евраев анонсировал слияние министерств туризма и культуры, однако пока они работают раздельно.

Антон Голицын