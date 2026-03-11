Число челябинских частных инвесторов выросло на 9 тыс. за месяц

По итогам февраля 2026 года количество частных инвесторов из Челябинской области с брокерскими счетами на Мосбирже составило более 1 млн человек (+9,3 тыс. за месяц). Из них совершали сделки 73,7 тыс. инвесторов, сообщает пресс-служба платформы.

Общее число физических лиц с брокерскими счетами на Московской бирже по итогам прошлого месяца превысило 40,6 млн человек, ими открыто 77,5 млн счетов. В топ-10 регионов России по количеству частных инвесторов Челябинская область занимает девятую позицию после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской, Свердловской областей, Башкортостана и Татарстана. Количество индивидуальных инвестиционных счетов, открытых на платформе жителями региона, составило 149,9 тыс.

Виталина Ярховска