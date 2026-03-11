КЧР вошла в пятерку регионов с минимальным ценовым разрывом на жилье

Карачаево-Черкесия заняла четвертое место среди российских регионов с наименьшей разницей в стоимости квадратного метра квартиры и частного дома — всего 17,5%, пишет ТАСС со ссылкой на данные федерального портала «Мир квартир», который проанализировал рынок недвижимости по всей стране.

Квартиры в республике оказались лишь немного дороже домов, что делает регион привлекательным для покупателей, ищущих баланс между городским удобством и загородным комфортом.

Лидерами стали Чечня (12,7%), Адыгея (15,8%) и Карелия (17,1%), где разрыв еще меньше. В Ингушетии ситуация уникальна: квадратный метр квартиры оказался дешевле дома на 17,8%, вероятно, из-за традиционного предпочтения просторных частных построек большими семьями. На противоположном полюсе Москва показывает рекордный разрыв в 173,7%, Мордовия — 156,3%, Тамбовская область — 131,3%, где городские квартиры взлетели в цене из-за дефицита земли и высокого спроса.

Эксперты связывают низкий разрыв в КЧР с местными традициями и экономикой. В Северо-Кавказском федеральном округе исторически доминируют частные дома, что повышает их спрос и стоимость, приближая к квартирам. В начале октября 2025 года средняя цена загородного дома в КЧР достигла 18,6 млн руб., на 22% больше, чем годом ранее, благодаря росту интереса к ипотеке и развитию инфраструктуры. Аналогично в Кабардино-Балкарии разрыв между загородными домами и вторичными квартирами составил всего 22,4% по данным Домклик Сбера за декабрь 2024-го — там традиции проживания в частном секторе подстегивают рынок.

В среднем по России квартиры дороже домов на 62%: 107 тыс. руб. против 66 тыс. руб. за «квадрат», но общая стоимость квартиры ниже из-за меньшей площади (54 кв. м против 113 кв. м дома). В КЧР этот тренд усиливает доступность жилья: ранее Росстат фиксировал 41–42 тыс. руб. за квадрат в Черкесске (данные 2016 года), а в октябре 2025-го ДОМ.РФ указывал 37,9 тыс. руб. для новостроек — ниже, чем в соседях вроде Чечни (65,5 тыс. руб.).

Похожие исследования показывают системный сдвиг: высокие ипотечные ставки толкают россиян к домам, но в СКФО спрос на них стабильно высок из-за особенностей культуры и мягкого климата.

Станислав Маслаков