Ставропольские регоператоры получат 32 новых мусоровоза

Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на Ставрополье обновляют автопарк, чтобы повысить эффективность сбора мусора, особенно в труднодоступных районах, сообщили в региональном МинЖКХ.

Два оператора — ООО «Эко-Сити» и ООО «ЖКХ» — закупят 32 единицы спецтехники в текущем году. «Эко-Сити», который обслуживает Ставрополь и северо-запад края, приобретет шесть новых мусоровозов. Компания «ЖКХ», работающая на Кавказских Минеральных Водах и южных округах, получит 26 автомобилей: мусоровозы, ломовозы для уборки навалов и мультилифты для мусороперегрузочных станций.

Такие закупки продолжают реформу системы ТКО, запущенную в крае в 2018 году как пилотный региональный проект. Тогда автопарк насчитывал всего 200 единиц техники, а сейчас вырос почти втрое — до 562 машин. Министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Александр Рябикин подчеркивает: обновление парка и модернизация объектов позволяют перевыполнять плановые показатели национального проекта «Экологическое благополучие» по сортировке, утилизации и захоронению отходов.

В прошлом, 2025 году, операторы уже купили около 60 единиц современной техники — 58 по точным данным: «Эко-Сити» получила шесть машин (два самосвала, бункеровоз, три мусоровоза), «ЖКХ» — 30 (шесть мультилифтов, пять ломовозов, девять боковых и десять задних мусоровозов), а третий оператор «Экострой» добавил 22 единицы для восточных округов.

В декабре 2025 года сообщалось о закупке Ставропольем 25 мусоровозов по льготному лизингу для зоны «ЖКХ», чтобы заменить изношенные машины, часто ломающиеся и требующие ремонта. Это сократило дефицит техники и ускорило вывоз. К началу 2026 года операторы вывезли свыше 24 тыс. тонн ТКО во время пиковых нагрузок: «Эко-Сити» — 8100 тонн, «ЖКХ» — 14,6 тыс. тонн, «Экострой» — более 2000 тонн. Губернатор Владимир Владимиров контролировал процесс, а муниципалитеты обустроили 105 новых контейнерных площадок и купили свыше 200 контейнеров.

Станислав Маслаков