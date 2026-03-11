Исландия готова вступить в Евросоюз быстрее Черногории

Исландия способна стать 28-м членом Евросоюза уже через полтора года при условии положительного результата референдума, заявила министр иностранных дел страны Торгердур Катрин Гуннарсдоттир в интервью Politico. Голосование запланировано на 29 августа.

Госпожа Гуннарсдоттир отметила, что процесс интеграции будет сравнительно быстрым и простым, поскольку Исландия уже входит в Шенгенскую и Европейскую экономическую зоны. Значительная часть законодательства ЕС фактически уже действует в стране. По словам министра, Исландия может опередить таких претендентов на вступление, как Черногория, которая на данный момент считается одним из самых продвинутых кандидатов.

Начало переговоров о вступлении, добавила глава исландского МИДа, возможно только после одобрения инициативы на всенародном голосовании. Если переговоры завершатся успешно, потребуется провести еще один референдум, чтобы принять окончательное решение о присоединении к ЕС.

Исландия подавала заявку на вступление в сообщество еще в 2009 году во время финансового кризиса. В 2013-м правительство приостановило переговоры о вступлении из-за улучшения экономического положения страны. Через два года власти Исландии попросили не считать страну кандидатом на вступление в ЕС. До приостановки вступления в сообщество Исландия завершила 11 из 33 этапов интеграции.