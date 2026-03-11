В Белгородской области появятся антидроновые коридоры вдоль дорог

В Белгородской области начнут строительство антидроновых коридоров. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«И как только погода позволит, сойдет снег, подсушится земля, когда сможем — начнем выполнять работу по установке опор, затем натягивать сетью, создавая безопасные коридоры по передвижению наших жителей»,— написал Вячеслав Гладков.

Он отметил, что эта работа крайне непростая, поскольку вдоль дорог есть рельеф, под землей проложены коммуникации. Процесс также затрудняют постоянные атаки, однако эти работы необходимо выполнить в максимально короткие сроки, подчеркнул губернатор.

Вячеслав Гладков отметил, что такие меры необходимы из-за «крайне напряженной» обстановки в приграничных регионах. Для изучения опыта строительства антидроновых коридоров в новые регионы отправят начальника управления региональной безопасности Белгородской области Евгения Воробьева и сотрудников управления капитального строительства.