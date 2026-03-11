«Инвесторы ищут продукты с потенциально более высокой доходностью»

По данным Центробанка (ЦБ), чистый приток средств инвесторов на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) в 2025 году составил 230 млрд руб., что в 3,7 раза больше, чем было годом ранее. При этом общее число ИИС достигло 6,4 млн., а объем активов на счетах за год вырос почти в полтора раза — до 888 млрд руб. Каждый пятый из них — это ИИС-3. Тренд на рост популярности этого инструмента у инвесторов комментирует заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса Ставропольского филиала Банка ПСБ Дмитрий Корякин.



«Рост интереса клиентов к инвестиционным продуктам во многом связан с долгосрочными перспективами снижения ключевой ставки. На этом фоне классические депозиты теряют привлекательность, побуждая инвесторов искать продукты с потенциально более высокой доходностью.

В 2025 году филиал нашего банка зафиксировал заметную положительную динамику по ИИС-3: увеличилось как число открытых счетов, так и средняя сумма вложений. Это говорит о том, что участники рынка сумели адаптироваться к новому инструменту и успешно им пользуются. Инвесторы активно наращивают свои инвестиционные портфели, имея возможность оформить налоговый вычет на всю сумму заработанного дохода.

Отметим, что ИИС3 ориентирован на долгосрочные инвестиции. При этом инвестор может иметь одновременно до трех ИИС-3, распределяя вложения между брокерами или стратегиями. Вместе с тем динамика открытия ИИС-3 пока уступает показателям ИИС-1 и ИИС-2. Причина — в увеличении срока действия ИИС-3. Это может сдерживать некоторых инвесторов, предпочитающих более короткие горизонты вложений».