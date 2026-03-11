Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Фермеров из Ставрополья обвинили в мошенничестве с землей на 56 млн рублей

Двух фермеров из Андроповского муниципального округа Ставропольского края обвинили в мошенничестве с земельными участками (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ущерб от их деятельности ПАО «Россети» составил около 56 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, договор подряда на строительство ЛЭП ПАО «Россети» заключило с ООО «Вымпелсетьстрой» в 2017 году. Для строительства линий было необходимо арендовать несколько земельных участков.

Инженер-землеустроитель и собственники земельных участков фальсифицировали справки с недостоверными данными о размере убытков от использования земли сетевой организацией. В дальнейшем ООО «Вымпелсетьстрой» с собственниками земли подписали соглашения о возмещении убытков, с учетом упущенной выгоды.

Уголовное дело направлено в Андроповский районный суд для рассмотрения по существу.

Наталья Белоштейн

