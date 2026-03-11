В Челябинской области закрыли дороги для автобусов и фур

На юге Челябинской области ввели временные ограничения на участках четырех дорог для автобусов, маршрутных такси и грузовиков из-за метелей. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по региону.

Такие виды транспорта не смогут проехать по четырем участкам трасс с 12 часов до 17 часов 11 марта. Закрыты дороги:

Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды от Карталов до поселка Бреды;

Павловский — Айдырлинский Оренбургской области на отрезке 0-12 км;

Кизильское — Бреды — Мариинский — граница Казахстана от 0 км до 176 км;

Бреды — Синий Шихан от 0 км до 50 км.

Сейчас на этих участках работает техника, подрядчики чистят проезжую часть от снега и убирают переметы. Если снегопад и метели продолжатся, ограничения могут продлить.

Виталина Ярховска