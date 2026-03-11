В Ивановской области задержан подозреваемый в подготовке подрыва авиатехники

Сотрудники ФСБ задержали 35-летнего жителя Владимирской области. Его подозревают в подготовке удара беспилотников по военным самолетам. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

По данным ведомства, мужчина через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) связался с агентом Службы безопасности Украины (СБУ). По его указанию задержанный планировал подрыв авиационной техники вооруженных сил России. Для этого сотрудник СБУ доставил в Московскую и Калужскую области дроны, взрывчатые вещества, взрывные устройства и другое оборудование для совершения теракта.

Россиянин извлек доставленные материалы из «условленных мест» и перевез к себе в квартиру. Затем он в тестовом режиме собрал взрывное устройство для совместного использования с БПЛА и отработал управление беспилотником. Кроме того, мужчина несколько раз выезжал к аэродромам во Владимирской и Ивановской областях, а также в Москве.

Подозреваемого задержали в Ивановской области. Во время обыска в квартире у него изъяли FPV-дроны, комплектующие к ним, антенны, портативные видеокамеры, а также взрывчатые вещества, взрывные устройства, ноутбук и средства связи, уточнили в ФСБ.

Уголовное дело возбуждено по ст. 275 (госизмена), ч. 2 ст. 281.3 (участие в диверсионном сообществе), ст. 281.2 (прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях совершения преступления, предусмотренного статьей 281 УК), ч. 1 ст. 30 п. а, в ч. 2 ст. 281 (приискание, изготовление и приспособление средств и орудий совершения преступления, сговор на совершение преступления и иное умышленное создание условий для совершения взрывов, направленных на разрушение или повреждение транспортных средств, если эти действия совершены в целях подрыва обороноспособности РФ, совершенных организованной группой и сопряженных с посягательством на объекты вооруженных сил), ч. 4 ст. 222.1 УК (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное организованной группой).