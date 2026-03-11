Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Курчатовский институт видит Кавказ драйвером биоэкономики

Курчатовский институт, возглавляя нацпроект «Технологическое обеспечение биоэкономики», оценил Северный Кавказ как ключевой регион для развития этого направления, пишет ТАСС.

Фото: Леонид Сторожев, Коммерсантъ

Фото: Леонид Сторожев, Коммерсантъ

Институт подчеркивает огромные запасы биологического сырья в регионе — плодородные земли, леса, разнообразную биоту — и мощную научную базу, которая позволит внедрять биотехнологии в экономику.

Нацпроект реализуется до 2030 года и охватывает агропром, лесопромышленность, ветеринарию, экологию, медицину и энергетику. Курчатовский институт координирует НИОКР, производство биофармпрепаратов, диагностики и биоразлагаемых материалов. В 2026 году на проект выделили 754 млн руб., в 2027-м — 2,1 млрд руб., в 2028-м — 2,2 млрд руб., всего свыше 5 млрд руб. к концу периода. Институт обеспечит подготовку кадров для 100% отраслевых компаний и интеграцию с нацпроектом «Здравоохранение» для биомедицинского суверенитета.

Северный Кавказ идеально подходит под стратегию института. Здесь доля плодородных земель в пять раз выше среднероссийской, половина населения работает в АПК, каждый пятый житель занят сельским хозяйством. Регион собирает рекордные урожаи зерновых, овощей и фруктов, развивает семеноводческие центры и генетические лаборатории для пшеницы и других культур. Курчатовский институт объединяет усилия с Институтом цитологии СО РАН, ВНИИ сельхозбиотехнологии и другими в консорциуме для перехода к природоподобным технологиям на основе указов 2023 года.

Ранее Антон Алиханов в феврале ТАСС говорил о биоэкономике как пути к мировым рынкам и новым формам жилья. Форум «Биоэкономика для человека» в конце февраля в Москве обсудил экспорт и импортозамещение под эгидой института.

Курчатовский институт возрождает биотех после спада 1990-х, опираясь на положения о генетических ресурсах растений, животных и микроорганизмов. Для Кавказа с 10 млн жителей и молодой демографией это создаст точки роста и укрепит продовольственную безопасность. Эксперты прогнозируют экспорт продуктов глубокой переработки и устойчивые кластеры, снижая импортозависимость.

Станислав Маслаков

Новости компаний Все