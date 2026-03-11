На юге Челябинской области объявили экстренное предупреждение из-за метелей

Госавтоинспекция Челябинской области передает экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды в южных муниципалитетах региона. Сегодня, 11 марта, там наблюдается обильный снегопад, метели, гололедица и снежные заносы, на дорогах плохая видимость — фактически «белая стена», сообщает пресс-служба ГАИ региона.

Водителям рекомендуют по возможности отложить поездки в южном направлении до улучшения погоды.

По данным министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, метель и переметы на трассах наблюдаются в Кизильском, Брединском и Карталинском округах. Видимость на некоторых трассах не превышает 50 м. «На отдельных участках дорог возможны затруднения движения»,— сообщает миндортранс региона.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил дорожным службам усилить работу в южных округах, чтобы обеспечить проезд транспорта. Такая погода на юге региона прогнозируется до конца дня.