В России разработали базы для подбора терапии дерматомиозита и волчанки

Специалисты Сеченовского университета разработали и зарегистрировали две базы данных, позволяющие подбирать терапию пациентам с дерматомиозитом и системной красной волчанкой. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба вуза.

«Мы решили подойти к вопросу исследования иммунофенотипа пациентов системно — собрать все доступные данные по клиническим исследованиям и охарактеризовать концентрации цитокинов у всей популяции пациентов»,— рассказали в университете.

Дерматомиозит и системная красная волчанка (СКВ) — аутоиммунные заболевания, при которых иммунная система ошибочно атакует собственные клетки.

База данных концентраций цитокинов при дерматомиозите содержит информацию об уровнях 19 цитокинов в плазме крови пациентов, креатинкиназе, С-реактивном белке, продолжительности болезни и специфических аутоантителах. База эффективности терапий системной красной волчанки объединяет данные из 39 рандомизированных контролируемых исследований, в том числе динамику более 10 показателей эффективности лечения, демографические характеристики и лабораторные параметры.

Благодаря новым базам данных врачи смогут с большей точностью подбирать лечение с учетом особенностей пациентов, указали специалисты. У фармацевтических компаний, в свою очередь, появится возможность быстрее разрабатывать новые лекарства.