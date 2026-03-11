Ставрополье за два месяца 2026 года экспортировало агропродукцию на $57,5 млн

Ставропольский край уверенно стартовал 2026 год в агроэкспорте. За январь–февраль регион отгрузил за рубеж 113,9 тыс. т продукции агропромышленного комплекса на сумму $57,5 млн. Этот показатель составляет 8,7% от годового плана в $661,9 млн, сообщили в региональном минсельхозе.

Регион активно реализует проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Ставропольского края» в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Зерновые культуры составили львиную долю поставок — 83,2 тыс. т. Мясная продукция обеспечила 10,7 тыс. т, масложировая отрасль — 7,4 тыс. т, пищевая и перерабатывающая промышленность — 6,5 тыс. т. Заместитель министра сельского хозяйства Артем Ильин подчеркнул амбициозные цели: к 2030 году край планирует достичь экспорта АПК на $938,1 млн.

Министерство сельского хозяйства расширяет географию поставок. Основные рынки — Саудовская Аравия, Азербайджан, Грузия, Китай, Ирак, Армения, Беларусь и ОАЭ. Ведомство ведет системную работу по освоению новых направлений в Северной и Центральной Африке.

Успехи 2026 года опираются на сильную базу прошлых лет. В 2025 году край перевыполнил план: выручка достигла $565,6–594,4 млн при цели $546 млн, объем экспорта превысил 930 тыс. т. Из них зерно составило около 520 тыс. т, мясная и молочная продукция — свыше 108 тыс. т. В 2024 году регион отгрузил более 1,4 млн т сельхозпродукции, что на 17–18% превысило плановый ориентир.

Валютная выручка от глубокой переработки уже превысила $465 млн, что демонстрирует переход от сырьевой модели к продуктам с высокой добавленной стоимостью. За период с 2020 по 2025 год экспорт продукции АПК вырос на 65%, что закрепило за Ставропольем статус лидера Юга России.

Власти инвестируют в конкурентоспособность отрасли. Аграрии обновляют технику, внедряют современные технологии и стандарты качества. Компании выйдут на 15 международных выставок в 2026 году. Минсельхоз упрощает ветеринарный и фитосанитарный контроль через цифровые сервисы. Особое внимание уделяют продвижению минеральной воды — одного из ключевых экспортных брендов края.

Станислав Маслаков