Хоккеисты «Ижстали» обыграли «Торос» в домашнем матче

Хоккейный клуб «Ижсталь» одержал победу над нефтекамским «Торосом» со счетом 3:1 в рамках домашней серии регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Матч прошел вчера, 7 марта. Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Ижсталь» Фото: ХК «Ижсталь»

«Очень нужная и важная победа для клуба. <...> Ребята старались от и до выполнять задание, что очень порадовало. И даже гол, который мы пропустили, не смутил никого. Продолжали гнуть свою линию и, скажем так, извлекли пользу из всех моментов, которые создавали. Не много было забитых голов, но строго старались отыграть в обороне»,— отметил на пресс-подходе главный тренер ижевского коллектива Рамиль Сайфуллин.

Сейчас «Ижсталь» занимает 7-ю строчку в таблице ВХЛ. У команды в активе 74 очка. В следующем матче домашней серии «регулярки» команде предстоит столкнуться с «Горняком-УГМК» из Верхней Пышмы. Оппонент находится на 10-й строчке рейтинга ВХЛ.

Напомним, последний матч выездной серии регулярного чемпионата «сталевары» против «Олимпии» также завершили победой. Счет игры составил 4:2.

Владислав Галичанин