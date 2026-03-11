Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Глава Удмуртии: угроза атаки БПЛА в северных районах республики

В Удмуртии объявили сигнал «Опасное небо»: под угрозой атаки БПЛА находятся северные районы республики. Об этом в Telegram сообщил глава региона Александр Бречалов. Все силы и средства находятся в состоянии повышенной готовности.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Этому предшествовало объявление сигнала «Беспилотная опасность» в 06:15. В аэропортах соседних регионов, в их числе аэрогавани Казань, Нижнекамск, Бугульма, Самара, с ночи введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.