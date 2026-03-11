В Ставрополе отреставрировали шесть пятиэтажек за 30,5 млн рублей

Ставропольский фонд капитального ремонта завершил работы по обновлению шести многоквартирных домов 1970–1980-х годов постройки. Общая стоимость проекта превысила 30,5 млн руб. Эти типовые пятиэтажки составляют значительную часть жилого фонда города, и их износ накапливался десятилетиями из-за отсутствия комплексного обслуживания, уточнили в пресс-службе фонда.

Подрядчики модернизировали внутридомовую систему электроснабжения в доме № 28 на улице Вокзальной. В здании на улице 50 лет ВЛКСМ, 36/3 одновременно обновили сети электроснабжения и водоснабжения. Специалисты провели капитальный ремонт плоской кровли в доме на улице Тухачевского, 5/3.

В доме № 215/2 на улице Пригородной плоскую крышу перестроили в скатную без создания жилого пространства — это улучшит отвод осадков и снизит риск протечек. Здание относится к серии 1-335, имеет пять этажей, два подъезда и 39 квартир, износ составлял около 30%. Дом построили 39 лет назад, и его состояние оценивали как исправное, но требующее обновления.

Подрядчики отремонтировали фасад дома № 10/2 на проспекте Ворошилова, а в соседнем № 10/3 полностью модернизировали систему электроснабжения. Такие работы решают проблемы перегруженных сетей современной техникой, потери герметичности кровель и разрушения фасадов.

Региональная программа капремонта охватывает 9289 многоквартирных домов, из них 7348 стоят на счетах фонда. К настоящему моменту обновили 3329 домов и 8510 конструктивных элементов. В 2026 году регоператор планирует работы в 432 домах, включая 211 крыш, плюс 22 объекта на спецсчетах владельцев.

С 2014 по 2025 год в крае отремонтировали 3489 МКД. В марте 2026 года фонд заключил новые контракты, например, на 45 млн руб. с «ЗАММАЛД» для пяти домов в Георгиевском округе и на 83,7 млн руб. с «ЗЕНИТ» для десяти объектов в Буденновске и Нефтекумске. В Минераловодском округе завершили фасады трех домов.

Минимальный взнос на капремонт составляет 18,17 руб. за кв. м в домах без лифтов и 19,17 руб. — с лифтами. Фонд активно борется с должниками: в марте 2025 года после 800 уведомлений собрали свыше 2 млн руб.

