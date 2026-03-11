Стартовали общественные обсуждения проекта планировки трассы «Магистраль М-1»

В Петербурге стартовали общественные обсуждения проекта планировки и межевания территории под строительство трассы «Магистраль М-1» у «Лахта Центра», сообщили в городском комитете по градостроительству и архитектуре (КГА). Речь идет о квартале, ограниченном Пляжевым переулком, улицами Водной и Бобыльской.

«Документация подготовлена для формирования элементов планировочной структуры и не предполагает непосредственного размещения объектов капитального строительства»,— говорится в сообщении.

Обсуждения продлятся до 8 апреля. С 18 по 27 марта концепции будут доступны на официальном сайте КГА в разделе «ППТ». Проект предусматривает развитие общественно-деловой, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. Новая трасса необходима для обеспечения подъезда к всесезонному курорту «Санкт-Петербург Марина», который планируют возвести на территории Горской. «Магистраль М-1» должна стать дублером Приморского шоссе.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что первым объектом туристического кластера «Санкт-Петербург Марина» станет Академия парусного спорта. Строительство площадки планируется начать летом 2026 года, а завершить — в 2028-м.

Андрей Маркелов