Академию парусного спорта в Горской начнут строить летом 2026 года

Первым объектом туристического кластера «Санкт-Петербург Марина» в Горской станет Академия парусного спорта, сообщают «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на командора «Яхт-клуба Санкт-Петербург» Владимира Любомирова. По его словам, строительство площадки планируется начать летом 2026 года, а завершить — в 2028-м. Сроки синхронизированы с готовностью инженерных сетей будущего курорта.

Всесезонный курорт на берегу Финского залива создается в рамках федеральной программы «Пять морей и озеро Байкал». Первый этап проекта включает строительство марины на 30 га с местами для 400 яхт, эллингов на 1000 мест хранения, спортивно-рекреационного комплекса академии, отелей и коммерческих помещении. Второй этап, который намечен до 2030 года, предполагает возведение катка, экстрим-парка, станций водных видов спорта, теннисного корта и гостиниц.

Общая стоимость курорта оценивается в 250 млрд рублей. Город уже разработал схему электроснабжения и готовит документацию по дорогам, получив 375 млн рублей из нацпроекта «Туризм и гостеприимство» на софинансирование дорожной инфраструктуры.

Эксперты отмечают, что сроки реализации зависят от готовности внешних сетей и градостроительной документации — задержки могут сдвинуть проект на годы. При этом потенциал спроса высок: турпоток в Петербурге в 2025 году вырос до 12,4 млн человек, а в регионе ощущается дефицит современных марин.

Андрей Маркелов