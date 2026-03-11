В Ставрополе водитель автобуса сбил несовершеннолетнего на переходе

На ул. Шпаковской в Ставрополе водитель автобуса «Волгабус» не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на 7-летнего мальчика на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Несовершеннолетний с ушибами доставлен в городскую больницу. ему назначено амбулаторное лечение.

Автобус выполнял рейс по внутригородскому маршруту. В момент ДТП в салоне находилось 50 пассажиров, которые не пострадали.

По факту происшествия проводится проверка.

Наталья Белоштейн