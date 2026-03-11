Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Ставрополье изъята партия контрафактного алкоголя на 1 млн рублей

В автомобиле 44-летней и 42-летнего жителей Арзгирского округа обнаружена партия контрафактного алкоголя на сумму более 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Во время обыска из их автомобиля изъяли более 2 тыс. стеклянных бутылок, а также около 80 пятилитровых бутылок со спиртосодержащей продукцией, стоимостью 1 млн руб.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела.

Наталья Белоштейн

