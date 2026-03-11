Глава СКР заинтересовался делом о переселении верхнеуфалейцев в бывшую больницу

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) по факту переселения жителей аварийных домов в здание бывшей больницы в Верхнем Уфалее. Доклад о ходе расследования потребовал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СКР, в Верхнем Уфалее жителям разрушающихся домов с отключенными коммуникациями вместо переселения в благоустроенные квартиры предлагают переехать в реконструированные палаты бывшей инфекционной больницы, построенной в начале 1990-х годов. По словам горожан, даже после реконструкции в здании сохраняются проблемы. Но переселенцы боятся, что, если откажутся от предложенных квартир, им придется ждать новое жилье еще несколько лет.

Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СКР по Челябинской области Андрею Щукину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и принимаемых мерах для восстановления нарушенных прав жителей Верхнего Уфалея.

Юлия Гарипова