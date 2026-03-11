Глава Удмуртии выразил соболезнования погибшим при ракетной атаке в Брянске

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родственником погибших при ракетной атаке в Брянске. Об этом он написал в Telegram.

«Готовы оказать любую помощь, которая потребуется. Родственникам погибших — наши соболезнования. Пострадавшим — скорейшего выздоровления»,— написал господин Бречалов.

Напомним, вооруженные силы Украины нанесли массированный ракетный удар по Брянску, в результате которого погибли 6 человек и 37 получили ранения, вечером 10 марта. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что атака была направлена на мирных жителей. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).

Анастасия Лопатина