Politico: ЕС нашел способ финансирования Украины в обход Венгрии и Словакии

Евросоюз (ЕС) готов направить Украине кредит в виде двусторонних займов, если Венгрия и Словакия продолжат блокировать предоставление €90 млрд. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Страны Балтии и Северной Европы намерены выделить Украине около €30 млрд в виде двусторонних кредитов. Такой формат не потребует единогласного одобрения всех государств-членов ЕС и позволит Украине «продержаться на плаву» хотя бы первую половину года, пояснили изданию два источника.

Кроме того, Нидерланды уже зарезервировала €3,5 млрд ежегодной прямой поддержки Украины до 2029 года, добавили собеседники Politico. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис пообещал, что ЕС выполнит обязательства по финансированию, несмотря на позицию Будапешта.