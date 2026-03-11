В Челябинской области число преступлений среди иностранцев снизилось на 50%

За два месяца 2026 года количество преступлений, совершенных иностранцами на территории Челябинской области, сократилось на 51,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число преступлений в отношении них — почти на 44%. Об этом рассказала начальник ГУ МВД России по Челябинской области Сергей Космачев губернатору Алексею Текслеру на рабочей встрече, сообщает пресс-служба главы региона.

Общее количество преступлений на Южном Урале в январе–феврале сократилось на 12,3%, число нераскрытых деяний — 3,5%. Кроме того, с начала года на 5,5% меньше зарегистрировано преступлений в сфере информационных технологий.

Отдельным блоком губернатор и начальник регионального полицейского главка обсудили вопросы обеспечения безопасности дорожного движения: по итогам первых двух месяцев года количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 4,1%, а число погибших в авариях — на 20%.