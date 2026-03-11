Вылетевший из Красноярска в Якутск самолет возвращается в аэропорт

Самолет, направлявшийся из Красноярска в Якутск, развернулся в пути. Лайнер готовится к посадке в аэропорту вылета. На борту находятся 115 пассажиров, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

По данным Telegram-канала Shot, самолет авиакомпании «Россия» подал сигнал бедствия 7700. Это может означать чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту. Через какое-то время сигнал был снят. Airbus A319 долетел до села Богучаны, но решил вернуться в аэропорт вылета.