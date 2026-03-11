«Яндекс Аренда»: предложение аренды жилья в Екатеринбурге выросло почти на 20%

В феврале в Екатеринбурге предложение по долгосрочной аренде жилья увеличилось почти на 20%, следует из аналитики сервиса «Яндекс Аренда». Медианная стоимость аренды по всем классам и типам комнатности составила 35 тыс. руб., что на 1,3% меньше данных за январь.

По итогам месяца медианная стоимость долгосрочной аренды студий в Екатеринбурге составила 29 тыс. руб., однокомнатных квартир — 31 тыс. руб., двухкомнатных — 39 тыс. руб. Аналитики также отмечают, что предложение по аренде квартир в городе расширилось за месяц на 18,3%.

При этом Екатеринбург оказался в числе городов-миллионников, где снижение стоимости оказалось наименее выраженным. Наиболее заметное сокращение медианной ставки в феврале произошло в Волгограде (-4,8%), Нижнем Новгороде (-3,8%) и Самаре (-3,3%). Незначительный рост наблюдался в Омске и Казани.

Напомним, в сентябре медианная стоимость аренды квартир любой комнатности в Екатеринбурге составляла 40 тыс. руб., а предложение уменьшилось на 16,6%.

Ирина Пичурина