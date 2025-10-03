Медианная стоимость аренды в сентябре в Екатеринбурге составила 40 тыс. руб.

Медианная стоимость аренды квартир любой комнатности по итогам сентября в Екатеринбурге составила 40 тыс. руб. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе «Яндекс Аренды». За месяц этот показатель увеличился на 8,5%, а за квартал — на 16,4%.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Медианная стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир находится на уровне 38 тыс. руб., двухкомнатных — 45 тыс. руб. Стоимость аренды студии с ремонтом и мебелью варьируется от 20 до 90 тыс. руб., трехкомнатной квартиры — от 30 до 270 тыс. руб. в месяц.

В целом предложение арендных квартир в Екатеринбурге уменьшилось за месяц на 16,6%, за квартал — на 33,1%. В первую очередь снижение обусловлено уменьшением на рынке однокомнатных лотов и квартир-студий. Средняя площадь сдаваемых квартир за месяц выросла на 4,9%, а за квартал на 8,7% и составила 47,6 кв. м.

В среднем в городах-миллионниках медианная ставка аренды квартир всех типов комнатности составляет 38 тыс. руб. За месяц этот показатель вырос на 6,3%, а за квартал — на 11%.

Анна Капустина