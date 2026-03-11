В СКФО из незаконного оборота изъято 4,5 тонн препаратов для похудения

Сотрудники Северо-Кавказской оперативной таможни пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся поставками из Казахстана сильнодействующих веществ. Из незаконного оборота изъято более 4,5 т препаратов для похудения. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В арендуемых складах и в квартирах подозреваемых обнаружены препараты, содержащие в своем составе порядка 1,5 т сибутрамина, а также предметы и документы, используемые для продажи запрещенных веществ.

«Товар предназначался для розничной реализации на территории России. ОПГ организована двумя гражданами РФ и гражданкой иной страны»,— отметили в ведомстве.

В отношении фигурантов возбужден ряд уголовных дел по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ, совершенная организованной группой». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 20 лет.

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн