В Самарской области сбили вражеские БПЛА

В ночь с 10 по 11 марта силы ПВО перехватили и уничтожили 185 беспилотных летательных аппаратов украинского производства над территорией России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

БПЛА сбиты над территорией Астраханской области, акваторией Азовского и Черного морей, в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской областях, Краснодарского края, Курской, Ростовской, Самарской и Саратовской областях, а также на территории Республики Крым.

В Самарской области вводился план «Ковер».

Андрей Сазонов