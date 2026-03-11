В Новосибирске повторно выставлен на торги участок под КРТ в Заельцовском районе

АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (АРЖС) проведет повторный аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) в Заельцовском районе. Стоимость контракта составляет 768,7 млн руб. Предыдущие торги были объявлены в декабре 2025 года по цене 960,9 млн руб., они не состоялись из-за отсутствия заявок.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Лот включает два земельных участка общей площадью 78,2 тыс. кв. м, расположенных на Красном проспекте. Сбор заявок открыт до 6 апреля 2026 года, итоги подведут 9 апреля.

По условиям договора о КРТ застройщику необходимо построить многоквартирные дома с максимальной площадью жилых помещений — 172 тыс. кв. м, коммунальные сети, развязку внутри кварталов и примыкания к существующим автомобильным дорогам общего пользования. Кроме того, победителю предстоит возвести детский сад на 180 мест и школу на 350 мест. Договор заключается с момента его подписания сторонами и действует по 31 декабря 2035 года.

Лолита Белова