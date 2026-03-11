В Красноармейском округе начали проверку после нападения собаки на подростка

Следственный отдел по Копейску СУ СКР по Челябинской области проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Причиной стала информация о нападении собаки на 17-летнюю девушку в Красноармейском округе, сообщает пресс-служба госоргана.

По данным СМИ, 6 марта во дворе одного из домов собака напала на подростка и укусила ее за ногу. Несовершеннолетней оказали медицинскую помощь. Как отмечают в средствах массовой информации, животное оказалось домашним.

Следователи запросили медицинские документы и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Виталина Ярховска