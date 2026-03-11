Больницы Урала начнут использовать «аудиобейджи» против хамства в регистратуре

В Свердловской области запустили проект «Поликлиника: перезагрузка», охватывающий 57 взрослых и 36 детских поликлиник, сообщила в эфире ОТВ заместитель губернатора — министр здравоохранения Татьяна Савинова. В рамках проекта в девяти пилотных поликлиниках с конца марта начнется тестирование «аудиобейджей» — устройств с микрофоном, которые будут фиксировать разговоры регистраторов с пациентами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Система будет использовать искусственный интеллект для анализа речи на наличие запрещенных и рекомендуемых формулировок. Задача эксперимента — устранить хамство в регистратурах.

Цель проекта «Поликлиника: перезагрузка» — не ремонт, а кардинальное улучшение работы первичного звена здравоохранения, включая сокращение очередей и повышение качества обслуживания пациентов. Ранее Татьяна Савинова заявила, что программа должна сократить время записи к участковому терапевту до одного дня, а к узким специалистам — до двух недель. Исполнение плана по диспансерному наблюдению и диспансеризации планируют довести до 100%.

Ирина Пичурина