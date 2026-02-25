Свердловские власти заявили о запуске программы по «перезагрузке» поликлиник

Замгубернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова объявила о старте программы «Поликлиника-Перезагрузка» в регионе. По ее словам, время ожидания обследований для пациентов может сократиться в четыре раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Программа должна сократить время записи к участковому терапевту до одного дня, а к узким специалистам — до двух недель (сейчас он составляет 50 дней). Проведения КТ, МРТ и ЭХО-КГ пациенты будут ждать 14 дней, тогда как сейчас срок равен в среднем 60 дням.

Исполнение плана по диспансерному наблюдению и диспансеризации планируют довести до 100% (сейчас эти показатели равны 82% и 91% соответственно). Медицинскую документацию на 100% переведут в электронный вид — сейчас ее доля составляет 85%. Число пациентов, которые записались ко врачу дистанционно, ожидают поднять с 32% до 50%.

«"Пилот" стартовал 16 февраля и продлится до 20 апреля, охватив поликлиники екатеринбургских ЦГКБ №24, ЦГКБ №6, ДГКБ №11 и ДГП №13, Арамильской городской больницы, ДГБ Первоуральска и ГП №4 Нижнего Тагила»,— сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Затем планируют провести три волны тиражирования стандарта, в результате которых к 20 ноября он будет введен во всех 93 поликлиниках региона.

Ранее в минздраве приняли решение об объединении больниц и поликлиник Нижнего Тагила. Там создадут крупную новую больницу, объединяющую несколько стационаров, а также большую городскую поликлинику, где будут внедряться инновационные технологии.

Анна Капустина