В Магнитогорске произошло ДТП с погибшим и тремя пострадавшими

В Магнитогорске после столкновения автомобилей погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, ночью 10 марта водитель BMW 525 двигался на большой скорости по улице Заготовительной. Около дома №13/2 автомобиль столкнулся с двигавшимся впереди попутным трактором «Беларус» с прицепом. В результате ДТП 19-летний пассажир легковой машины погиб на месте, 16-летнюю девушку госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Еще одного пассажира и водителя тоже доставили в больницу с различными травмами. Установлено, что водитель не имел права управления автомобилем.

Виталина Ярховска