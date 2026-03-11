Беглов и Дрозденко выразили соболезнования семьям погибших из-за удара по Брянску

Губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Беглов и Александр Дрозденко выразили соболезнования семьям погибших в результате украинского удара по Брянску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Украинские нацисты нанесли ракетный удар по Брянску. В очередной раз жертвами террористов стали мирные люди»,—сказал господин Беглов.

Главы регионов пожелали скорейшего выздоровления раненым и выразили готовность оказать Брянску всю необходимую помощь.

Массированный ракетный удар по Брянску был нанесен накануне. В результате атаки погибли 6 человек, 37 ранены.

Артемий Чулков