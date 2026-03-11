В Челябинской области на отрезке М5 «Урал» ограничили движение для автобусов

Утром 11 марта на участке федеральной трассы М5 «Урал» в Челябинской области ввели временные ограничения для автобусов, маршрутных такси и грузовиков из-за снегопада. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Управление автодорог „Южный Урал“».

Временный запрет на движение установили на отрезке от границы с Республикой Башкортостан до поворота на Чебаркуль. Автобусы и фуры не смогут там проехать с 7 часов до 15 часов 11 марта. Если снегопад продолжится, ограничения продлят. Водителям рекомендуют учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

Виталина Ярховска