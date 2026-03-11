На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа

Вулкан Килауэа на Гавайях начал извержение утром 10 марта, сообщила Геологическая служба США. По информации ведомства, вулкан выбрасывал в воздух частицы размером с футбольный мяч, а фонтан лавы достигает высоты 350 метров. Эпизод извержения стал 43-м с конца 2024 года.

Извержение в самом крупном кратере Халемаумау на Килауэа началось в 9:17 утра 10 марта (22:17 мск), сообщает служба. Крупные вулканические обломки были обнаружены в Национальном парке вулканов Гавайев. Ведомство опасается, что надвигающийся шторм может обрушить пепел на дома, расположенные рядом с вулканом.

Килауэа — активный щитовой вулкан на острове Гавайи. Он относится к числу самых активных в мире.