«Россети Новосибирск» вложили 267,5 млн рублей в консолидацию активов

В Новосибирской области продолжается системная работа по консолидации электросетевого комплекса региона, итогом которой в 2025 году стала консолидация более 92 % всех электросетей под управлением компании «Россети Новосибирск». Этот процесс, направленный на преодоление разрозненности сетевых активов, позволил существенно сократить количество территориальных сетевых организаций в регионе. В отчетном периоде их число уменьшилось с 19 до 7.

В течение года системообразующая территориальная сетевая организация (СТСО) активно инвестировала в консолидацию электросетевого имущества, вложив более 267,5 млн рублей в приобретение 23 трансформаторных подстанций и свыше 40 километров линий электропередачи. Такие игроки рынка, как АО «УК «ПЛП», АО «Энергетик» и ряд других муниципальных и частных предприятий, передали свои активы в надежные руки профессионалов.

Отдельное внимание компания уделяет бесконтрольно функционирующим (бесхозяйным) объектам, которые не имеют должного технического обслуживания и могут представлять угрозу для населения. За 2025 год компания приняла на баланс 171 такой энергообъект. Теперь энергетики будут поэтапно приводить их к нормативному состоянию, чтобы обеспечить безопасность эксплуатации и стабильность функционирования.

Централизация активов в руках СТСО позволит эффективно проводить единую техническую и эксплуатационную политику, синхронизировать внедрение отраслевых технологий и оборудования в электросетевом комплексе Новосибирской области. Развитая инфраструктура, оснащенность современной российской техникой, высокий профессионализм и многолетний опыт сотрудников «Россети Новосибирск» являются гарантией высокого уровня эксплуатации электрических сетей на территории региона. Поэтому консолидация электросетевых объектов имеет явные преимущества как для конечных потребителей, получающих качественное и надежное электроснабжение, так и для собственников энергообъектов из числа непрофессиональных игроков рынка, снимающих с себя текущие расходы и риски по содержанию непрофильного актива.

Механизм передачи электросетевых объектов остается максимально простым и доступным. Вся информация по процедуре представлена на официальном сайте компании www.eseti.ru в специальном разделе «Передача объектов электросетевого хозяйства», где также доступны для скачивания типовые формы заявок. Итоговый пакет документов можно направить по электронной почте или передать в бумажном виде.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

