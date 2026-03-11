КНДР поддержала нового верховного лидера Ирана

МИД Северной Кореи опубликовал заявление, в котором осудил военную операцию США и Израиля против Ирана. В нем же КНДР поддержала назначение нового верховного лидера Ирана.

«(США и их союзники,— "Ъ") разрушают основу мира и безопасности в регионе и обостряют нестабильность в международном масштабе»,— написано в заявлении (цитата по ЦТАК). Дипломаты осудили попытки сменить политический режим в Иране и нарушить территориальную целостность страны, призвав мировое сообщество высказаться против операции.

Совет экспертов Ирана официально объявил об избрании новым верховным лидером Ирана Моджтаба Хаменеи — сына убитого аятоллы Али Хаменеи. МИД КНДР также осудил заявление президента США Дональда Трампа о том, что избрание Моджтабы Хаменеи было «большой ошибкой».

Эрнест Филипповский