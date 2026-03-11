WP: БПЛА атаковали американский центр дипподдержки в Багдаде

Беспилотники атаковали американский центр дипломатической поддержки в Багдаде, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на сотрудника службы безопасности и источник в американской разведке.

По словам собеседников газеты, по комплексу было запущено шесть беспилотников. Пять из них удалось сбить, один достиг цели, упав рядом со сторожевой вышкой. Информации о пострадавших нет. Предположительно, удар был совершен проиранскими ополченцами из коалиции «Исламское сопротивление в Ираке».

В ночь на 11 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о ракетной атаке на несколько военных баз США на Ближнем Востоке, среди которых база Арифджан в Кувейте.