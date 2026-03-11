Суд Гааги отказался снимать арест с активов «Газпрома» в Нидерландах

Апелляционный суд Гааги оставил в силе обеспечительный арест 50% акций дочерней компании «Газпрома» (MOEX: GAZP) Wintershall Noordzee. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на судебные материалы. Арест был наложен в июле 2025 года по заявлению украинской энергокомпании ДТЭК.

ДТЭК добивается принудительного исполнения решения Гаагского арбитража, который в 2023 году обязал Россию выплатить компании $207,8 млн компенсации за потерю инвестиций в Крыму. Поскольку выплат не последовало, украинская сторона инициировала арест активов, которые, по ее мнению, можно идентифицировать с государством.

«Газпром интернэшнл лимитед» оспаривала арест, ссылаясь на суверенный иммунитет России и утверждая, что дивиденды от акций идут на общественные нужды. Суд согласился с доводами ДТЭК, указав, что имущество используется в коммерческих целях.

Компания ДТЭК входит в состав инвестиционной группы SCM, принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. В 2015 году после присоединения Крыма к России имущество компании было национализировано. После этого ДТЭК обратилась с иском в международный арбитражный суд в Гааге.