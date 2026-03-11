КНДР провела испытания ракетных установок нового эсминца

Очередной испытательный пуск стратегических крылатых ракет произведен во вторник с борта эсминца «Чвэ Хён» ВМС Корейской Народной Армии, сообщает ЦТАК. За испытаниями по видеосвязи наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

«Ракеты поразили цели, пролетев по определенной траектории над Корейским Западным морем (так в КНДР называют Желтое море,— «Ъ») в течение 10 тыс. 116 — 10 тыс. 138 секунд (почти два часа и 49 минут,— «Ъ»)»,— указано в сообщении.

Ким Чен Ын выразил удовлетворение «подтверждением надежности государственной интеграционной системы командования стратегическими вооружениями и превосходства интеграционной боевой системы корабля». Вместе с тем, он распорядился пересмотреть композицию корабельных систем вооружений для будущего, третьего, эсминца серии с точки зрения военной практики.

Глава государства заявил, что более выгодно оснащать автоматическими артустановками именно скоростные корабли водоизмещением не более 3 тыс. т, а на эсминцах водоизмещением 5 тыс. т и 8 тыс. т дополнительно установить сверхзвуковые вооружения вместо палубных артустановок. Это, по его мнению, повысит способность к нанесению противокорабельных и стратегических ударов.

Северокорейский лидер поручил своевременно передать эсминец ВМС и ускорить строительство третьего такого корабля к партийному юбилею в этом году. Также он распорядился укрепить и обновить инфраструктуру баз ВМС.

Агентство «Рёнхап» отмечает, что ракетные испытания совпали с началом ежегодных весенних военных учений Южной Кореи и США.

Эрнест Филипповский