FT: Израиль отклонил просьбу Ливана о прекращении огня

Израиль отклонил просьбу Ливана установить режим прекращения огня против движения «Хезболла», пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По информации газеты, об отказе стало известно перед переговорами на Кипре, которые в итоге были отложены.

Как уточнил собеседник FT, Израиль потребовал, чтобы переговоры проходили в условиях продолжающихся боевых действий. Ливан же настаивал на прекращении огня до начала встреч.

2 марта Израиль заявил о возобновлении операции против «Хезболлы» в ответ на ракетный удар со стороны Ливана. 9 марта израильская армия начала ограниченную наземную операцию против группировки.